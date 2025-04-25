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İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bayraklı'da meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü Yusuf Turan tıra arkadan çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yusuf Turan'ın kullandığı 35 ACB 972 plakalı motosiklet, Bayraklı Tünelleri'nde, L.A. idaresindeki 35 AOK 859 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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