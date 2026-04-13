İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Karşıyaka'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Mehmet Akif K. hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
A.K. (22) idaresindeki 10 LK 058 plakalı otomobil ile Mehmet Akif K. (18) yönetimindeki 35 BVE 018 plakalı motosiklet Yalı Bulvarı Yunuslar mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kontrollerde Mehmet Akif K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü A.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir