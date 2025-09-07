İzmir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Bornova ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Karabulut hayatını kaybetti, yanındaki E.Ç. ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.
Mustafa Karabulut idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi'nde park halindeki kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki E.Ç. sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Karabulut müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel