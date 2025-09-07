Haberler

İzmir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Karabulut hayatını kaybetti, yanındaki E.Ç. ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Mustafa Karabulut idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi'nde park halindeki kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki E.Ç. sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Karabulut müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Ankaragücü'nde işler yolunda gitmiyor! Mahalle kasabına 8 milyon TL borç

Süper Lig'in çınarına şok! Mahalle kasabına 8 milyon TL borçları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga

Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.