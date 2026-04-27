İzmir'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, çevredeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Kapalı Spor Salonu önünde Emin A. (16) yönetimindeki 35 CPR 145 plakalı motosiklet, Ö.S. idaresindeki 34 KHS 416 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Emin A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Duygu D. (19) ve Hatice D. (15) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
