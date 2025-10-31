Haberler

İzmir'de Motosiklet Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde, karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı Mehmet Doğan hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

İZMİR'in Konak ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı Mehmet Doğan hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Bulvarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Doğan'a, Mahmut Semih T.'nin (36) kullandığı 35 RC 466 motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğan sürüklenirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralandığı belirlenen Doğan, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
