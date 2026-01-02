Haberler

Torbalı'da Midibüsün Çarptığı Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Yağmur Şenli, midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve jandarma inceleme başlattı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçerken midibüsün çarptığı Yağmur Şenli (26), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kuşçuburun mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yağmur Şenli'ye, B.İ. (60) yönetimindeki midibüs çarptı. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde, Şenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Midibüsün sürücüsü B.İ. gözaltına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberler.com

