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İzmir'de metruk evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

2 Aralık 2023 15:29 Son Güncelleme: 15:30 Abone Ol

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan yangında metruk evde yaşayan bir kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.