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İzmir'de metruk evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan yangında metruk evde yaşayan bir kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde Ali Gevşekler (35), yaşadığı metruk evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi 1245 Sokak'taki tek katlı metruk evde, dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Ekiplerin içeride yaptığı inlemede erkek cesedi bulundu. Cesedin, evde yalnız yaşayan Ali Gevşekler'e ait olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından, Ali Gevşekler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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