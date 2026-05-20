İzmir'de mesleki eğitime dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi
İzmir'de 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Etkinlikleri' kapsamında 250 meslek lisesi öğrencisi, bando eşliğinde kortej yürüyüşü yaparak mesleki eğitimin önemine dikkat çekti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüş meslek liselerinden 250 öğrencinin katılımıyla Kızlarağası Hanı önünden başladı.
Bando eşliğinde meslek liseleri ve mesleki eğitimin önemine dikkat çekilen pankart ve dövizlerin taşındığı yürüyüş, Konak Meydanı'nda sona erdi.
Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, şube müdürleri, esnaf odaları temsilcileri ve öğretmenler de katıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram