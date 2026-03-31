İzmir'de merdivenden düşen işçi öldü

Çeşme ilçesinde tadilat için gittiği evde merdivenden düşen 60 yaşındaki işçi Engin Er, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili işveren gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tadilat için gittiği evde merdivenden düşen işçi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Reisdere Mahallesi'ndeki bir evin tadilatı için işveren A.B. (45) ile eve giden Engin Er (60) çıktığı merdivende dengesini kaybetti, mermer zemine düştü.

Ağır yaralanan Er, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Er, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma A.B.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Haberler.com
500

TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir

Kulisler kaynıyor! 47 yıl sonra kazanılan belediye el değiştirebilir
Asensio'dan Galatasaray taraftarının bile beğendiği hareket

Galatasaray taraftarının bile beğendiği paylaşım
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı

Daha Dünya Kupası'na gitmeden havalara uçtular