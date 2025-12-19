İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ceza
İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 17 bin 573 lira idari para cezası kesildi. Sürücü O.G. gözaltına alındı ve ehliyeti alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Ankara Caddesi'nde otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri sürücü O.G'yi (40) gözaltına aldı.
Ehliyetine el konulan sürücüye 17 bin 573 lira idari para cezası uygulandı.
Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
