LÖSEV Gönüllüleri İzmir'de Yürüyüş Düzenledi
İzmir'de, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri farkındalık oluşturma amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
İzmir'de, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri farkındalık oluşturma amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplanan gönüllüler turuncu yeleklerini giydi.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne kadar yürüyen grup "Umudun adı LÖSEV gücün adı gençlik", "Sevgiyle, iyilikle, umutla yarınlar" yazılı dövizler taşıdı.
Gönüllüler yürüyüşün ardından vatandaşlara LÖSEV broşürleri dağıttı, lösemili çocuklar için destek istedi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir