İzmir'de kuyumcudaki hırsızlıkla ilgili 3 zanlı tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir kuyumcudan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma ve MİT'in ortak çalışması sonucu zanlılar, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yenişakran Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda 18 Mart'ta maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından hırsızlık gerçekleştirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinden oluşan özel ekiplerce yürütülen çalışmanın ardından hırsızlığı planlayan ve gerçekleştiren 3 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı destekli yürütülen saha çalışmasının ardından şüpheliler F.A, M.A. ve P.S. saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
