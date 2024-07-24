İzmir'de kumar operasyonu: 258 kişiye ceza kesildi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ( DHA)-İZMİR'de jandarma ekiplerinin 5 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda kumar oynadıkları belirlenen 258 kişiye 1 milyon 657 bin TL ceza kesildi. Kumar oynatıp, yer temin ettikleri belirlenen 5 kişi de gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Gökdere ve Egemenlik mahallelerinde bulunan 5 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kumar oynadıkları belirlenen 258 kişiye toplam 1 milyon 657 bin TL ceza kesildi. İşletmeler mühürlenirken, kumar oynamak için kullanan materyallere de el konuldu. M.K., B.H., A.T., A.C. ve F.Y.'ye 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonda aranan 2 şüphelinin de yakalandığı belirtildi.