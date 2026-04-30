İzmir'de kuaförler ve güzellik salonları için müzik lisans protokolü imzalandı

İzmir'de kuaförler ve güzellik salonlarında müzik kullanımına yönelik lisans süreçlerinin düzenlenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen törende, oda başkanı Mehmet Payıküçük, Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu (MSF) Başkanı Recep Ergül ile Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) üyesi Yüksel Baltacı, "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği ve İyi Niyet Protokolü"ne imza attı.

Törende konuşan MSF Başkanı Ergül, amaçlarının toplu lisanslama modeliyle sektör temsilcileriyle işbirliği içinde hareket etmek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 bin 300 üyeyi kapsayan işbirliğiyle toplu lisanslama yapılacağını belirten Ergül, "Otellerde uyguladığımız modele benzer şekilde, mevcut tarifelerin çok altında, uygun bedellerle lisanslama imkanı sunacağız." dedi.

Payıküçük ise müzik sektörünün haklarının korunmasına önem verdiklerini, üyelerinin yasal çerçevede faaliyet göstermesini desteklediklerini ifade etti.