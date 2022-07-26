İzmir'de koronalı karı koca dışarı çıktıkları için mahalleli tarafından öldüresiye dövüldü - Haberler

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İzmir'de koronalı karı koca dışarı çıktıkları için mahalleli tarafından öldüresiye dövüldü

İzmir'de iddialara göre karı koca olan bir çift, koronaya yakalandı. Durumdan haberdar olan mahalleli, karantinaya uymayan çifti sokakta görünce saldırıya geçti. Karı koca sokak ortasında öldüresiye dövüldü.

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İzmir'de meydana geldiği iddia edilen bir olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra gündeme oturdu.

KORONAYA YAKALANMIŞLAR

İddialara göre karı koca koronaya yakalandı. Fakat karantinada olmaları gerekirlerken sokağa çıktılar. Çiftin korona olduğunu bilen mahalleli ise karı kocayı dışarıda görünce adeta çılgına döndü.

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Mahalle halkı, karı kocayı sokak ortasında öldüresiye dövdü. Karı kocanın kaçmaya çalıştığı ancak mahallinin çifti bırakmadığı görüldü. Olayla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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