İzmir'de kayalıkların arasında bebek cesedi bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde sahilde kayalıkların arasında, kordon bağı kesilmemiş bir kız bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, 26 Mart'ta saat 10.30 sıralarında İzmir Liman Başkanlığı karşısında meydana geldi. Körfezde eğitim yapan deniz polisleri, kayalıkların arasında kordon bağı kesilmemiş bir kız bebek buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı