İzmir'de 'kooperatif' soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede
İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde zimmet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada, aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifinde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan, aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne ilişkin "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başsavcılık, bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 27 Aralık'ta aralarında Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Aslanoğlu, tutuklu yargılandığı İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının "kooperatif" davasında 14 Ekim'de tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
