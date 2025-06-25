İzmir'de Kimya Fabrikasında Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı, ancak fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bir kimya fabrikasında çıkan yangın endişe yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında sanayi bölgesindeki faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında çıktı. Sanayi bölgesinde çalışan güvenlik görevlisi, rutin devriye görevini sürdürürken, kimya fabrikasının arka kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Dumanlarğn yayıldığı bölgeden kısa süre sonra alevler yükselmeye başladı. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine adrese İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na bağlı 7 itfaiye aracı, 1 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler, 1 saatte kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştuğu ifade edildi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

Muharrem İnce CHP'ye döndü! Rozeti takılmadı ama bir nedeni var
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.