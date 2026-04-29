İzmir'de Kemeraltı esnafı Çankaya'daki katlı otoparkın kapatılmasını protesto etti

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, Büyükşehir Belediyesinin yıkım kararı aldığı Çankaya Katlı Otoparkı'nın kapatılmasına tepki amacıyla kepenk kapatma eylemi yaptı.

Bir grup esnaf, 09.30-11.00 saatleri arasında iş yerlerini açmayarak kararı protesto etti.

Daha sonra Çankaya Katlı Otoparkı önünde toplanan esnaf, "Derdimiz çarşımız, otoparkımızı geri istiyoruz" pankartı ile "Ekmeğimize dokunma" ve "Belediye şaşırma esnafa dokunma" yazılı dövizler taşıdı.

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kemeraltı Çarşısı'ndaki hizmet binasına yürüyen esnaf, otoparkın yeniden hizmete alınmasını talep etti.

Grup adına açıklama yapan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, müşterilerin araç park edecek alan bulamaması nedeniyle esnafın mağdur olduğunu belirterek, soruna kalıcı çözüm beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Tarihi geceye damga vuran görüntü

Tarihi geceye damga vuran görüntü
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi