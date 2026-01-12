Haberler

İzmir'de kayıp kadın ormanlık alanda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kaybolan 67 yaşındaki Safiye Aktürüm, 4 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kaybolan Safiye Aktürüm (67), 4 saatlik çalışma sonucunda ormanlık alanda bulundu.

Olay saat 17.30 sıralarında Tırazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Safiye Aktürüm'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İzmir İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda kayıp Aktürüm, saat 21.45'te ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede durumunun iyi olduğu belirlenen Aktürüm, yakınlarına teslim edildi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kadir ÖZEN - Kamera: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncudan korkutan haber, organ nakli için donör aranıyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek

Destek vermemişti! Trump'tan yeni Venezuela hamlesi
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı

Herkes içinde ilaç var sandı, gerçek ağızları açık bıraktı