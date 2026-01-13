Haberler

İzmir'de kayıp olarak aranan kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi

Güncelleme:
İzmir'in Bornova ilçesinde kaybolan Mihriban Yılmaz'ın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cansız bedeninin toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Ümit Mahallesi'nde ikamet eden Mihriban Yılmaz'dan (25) haber alamayan yakınları 29 Aralık'ta kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadının öldürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili F.İ. (26), R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) gözaltına alındı.

? Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürülen çalışmalarda Yılmaz'ın şüphelilerden F.İ. tarafından boğularak öldürüldüğü ve gömüldüğü tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden F.İ. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

