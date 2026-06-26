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İzmir'de evde çıkan kavgada 9 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı

İzmir'de evde çıkan kavgada 9 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı
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İzmir Konak'ta bir evde çıkan kavgada Zeki İ., 9 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

İZMİR'in Konak ilçesinde evde çıkan kavgada 9 yerinden bıçaklanan Zeki İ. (42), ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Güney Mahallesi 1143 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Zeki İ. ile amcasının oğlu R.İ. ve R.İ.'nin arkadaşı D.P. isimli kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki İ. vücuduna isabet eden 9 bıçak darbelesiyle ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Evden gelen sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeki İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla görev yaptığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Zeki İ'nin ameliyata alındığı ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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