Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de Karşıyaka ve Bergama'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de Karşıyaka ve Bergama'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Narkotik ekiplerinin İzmir'in Karşıyaka ve Bergama ilçelerindeki 2 adrese düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 685 gram kubar esrar, 480 gram metamfetamin, 2 ecstasy ve 1 sentetik hap bulundu.

İZMİR'in Karşıyaka ve Bergama ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa ve Bergama Büro Amirliği ekipleri tarafından, Karşıyaka ve Bergama ilçelerindeki 2 ayrı adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 685 gram kubar esrar, 480 gram metamfetamin, 2 ecstasy ve 1 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu listeye bakmadan trafiğe çıkmayın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Sürpriz Erdoğan-Trump görüşmesi! Mekke İttifakı detayı çarpıcı
Heroes yıldızı Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapandı! Polis kaza sonucu öldüğünü açıkladı

Hayden Panettiere'nin ölümünde polisten karar! Dosya kapandı
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum

Özgür Özel'in bu fotoğrafa yorumu ilginç: Cumhurbaşkanı adayı...
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
Kuyumcu hırsızlarını güvenlik kamerası ele verdi

Kuyumcu hırsızlarını güvenlik kamerası ele verdi
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran 'masaj' iddiası

Bir kişinin daha ifadesi ortaya çıktı! Mide bulandıran "masaj" iddiası
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...