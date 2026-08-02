İzmir'de 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.O.A. (28), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, saat 01.00 sıralarında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar sırasında K.O.A.'yı durdurdu. K.O.A.'nın yapılan sorgulamasında, İzmir Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan K.O.A., işlemleri için adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı