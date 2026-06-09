İzmir'de yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmada 10 zanlı hakkında gözaltı kararı
İzmir'de yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmada, 1072 Sayılı Kanuna aykırılık ve kumar imkanı sağlama suçlarından elde edilen gelirlerin aklanması iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir'de yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, "1072 Sayılı Kanuna aykırılık ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla soruşturma yürütüldü.
Bu kapsamda 10 zanlı hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yakalama kararı verildi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir