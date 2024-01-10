İzmir'de kaptanın kontrolünden çıkan vapur kıyı bandına çarptı

İZMİR'in Konak ilçesinde, kaptanın kontrolünden çıkarak kıyı bandına çarpan vapur, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çekildi. Belediye personeli, hasar meydana gelen kıyı bandının onarımı için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Konak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Bostanlı Konak arasında sefer yapan 'Mustafa Günay' adlı vapur, iskele yakınlarında kontrolden çıktı. Rotasından çıkan vapur, sahildeki kıyı bandındaki beton bariyerlere çarptı. Uç kısmı sahil şeridine çıkan vapur ve kıyı bandında hasar oluşurken, olay anında yolcular panik ve korku yaşadı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince vapurdaki 80 yolcu tahliye edildi. Kazada yaralanan olmadı.

ANİ RAHATSIZLIK

Kaptanının aniden yaşadığı bir rahatsızlık sonucu kontrolden çıkıp, kıyı bandına çıktığını belirttiği vapurun bulunduğu noktadan limana çekilmesi için çalışma başlatıldı. Vapur dün bulunduğu noktadan limana çekildi. Belediye ekipleri bugün sabah saatlerinde hasar meydana gelen kıyı bandının tamiri için çalışma başlattı. Ayrıca rahatsızlanan kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Liman Başkanlığı'nın ve Sahil Güvenlik ekiplerinin konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.