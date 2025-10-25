Haberler

İzmir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 20 Bin 900 Makaron Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 20 Bin 900 Makaron Ele Geçirildi
Güncelleme:
Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 bin 900 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, kaçak tütün ve sigara satışını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 20 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve sigara satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında F.S'nin iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada 10 bin boş ve 10 bin 900 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
