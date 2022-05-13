İzmir'de kaçak deniz patlıcanı avlayan 3 kişiye 22 bin lira ceza - Haberler

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İzmir'de kaçak deniz patlıcanı avlayan 3 kişiye 22 bin lira ceza

AA - Göksel Kayseri - Güncel
İzmir'de kaçak deniz patlıcanı avlayan 3 kişiye 22 bin lira ceza

İzmir'in Urla ilçesinde kaçak şekilde deniz patlıcanı avladığı belirlenen 3 kişiye 22 bin 287 lira ceza uygulandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde kaçak şekilde deniz patlıcanı avladığı belirlenen 3 kişiye 22 bin 287 lira ceza uygulandı.

Urla Deniz Limanı Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçe Mahallesi açıklarında yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelileri uzaktan takip eden ekipler, deniz patlıcanlarının yüklendiği 10 VK 681 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, yaklaşık 500 kilogram canlı deniz patlıcanı, dalış tüpleri ve malzemeleri ele geçirildi.

Sürücü P.Y. (29) ile otomobildeki E.Y. (36) ve A.E'ye (26) "dalışa yasak sahada avlanmak", "dalışa yasak sahada su ürünleri avcılığı yapmak", "izin belgesiz deniz patlıcanı nakli yapmak" ve "avlanması yasak deniz patlıcanı avcılığı yapmak" suçlarından toplam 22 bin 287 lira ceza uygulandı.

Deniz patlıcanları, denize bırakıldı.

AA / Göksel Kayseri - Güncel

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