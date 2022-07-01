İzmir'de Kabotaj Bayramı'nın 96. Yıl Dönümünde Denize Çelenk Atıldı İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında deniz şehitleri anısına denizci çapası görselinin yer aldığı çelenk denize atıldı. İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında deniz şehitleri anısına denizci çapası görselinin yer aldığı çelenk denize atıldı. Kutlamalar, İzmir Liman Başkanlığı'nca İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene İzmir Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İzmir Liman Başkanvekili Ünal Hakan Atalan ve denizcilik öğrencileri katıldı. Hakan Atalan ve denizcilik öğrencileri Atatürk Anıtı'na çelenk bırakırken, bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Törenin ardından protokol üyeleri ile öğrenciler, İzmir Liman Başkanlığı Denizci Evi önünde halat çekme yarışması yaptı, ardından da İzmir'in eski fotoğraflarından hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi. Etkinlikler, protokol üyelerinin İzmir Körfezi'ne deniz şehitleri anısına üzerinde denizci çapası görselinin yer aldığı çelenk atmasıyla devam etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir Liman Başkanvekili Ünal Hakan Atalan, kırmızı renkli çelengi vapurdan denize attı. ANKA / Güncel Kabotaj Ve Deniz Bayramı Denizcilik 1 Temmuz İzmir Güncel Haberler

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