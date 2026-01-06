Haberler

İzmir'de kaçak gemi sökümüne 2,3 milyon lira ceza

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesinde izinsiz gemi sökümü yapan firmaya 2 milyon 346 bin TL ceza uyguladı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir'in Urla ilçesindeki Demircili Sahili'nde izinsiz gemi sökümü yapan firmaya 2 milyon 346 bin TL ceza uyguladı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince Urla'nın Demircili Sahili'nde yapılan denetimde su tankeri tipindeki Gökbey isimli geminin karaya yanaştırılıp söküm işlemine başlandığı tespit edildi. Oksijen kaynaklarıyla gemiden birkaç parçanın kesilip sahile bırakıldığı belirlendi. Söküm işlemi yapan firmanın Çeşme Liman Başkanlığı'ndan 'söküm izin belgesi' almadığı tespit edildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

'Gemi Söküm Yönetmeliğinin Bölge Dışı Söküm' başlığı altındaki ilgili madde uyarınca izinsiz söküm işlemiyle ilgili Çeşme Liman Başkanlığı'nca idari işlem başlatıldı. Gemiden sökülen hurda parçaların toprak zeminli alanda depolanması nedeniyle de Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 346 bin TL idari ceza uygulandı, sorumlular hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

