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İzmir'de asma iskele devrildi: 3 işçi yaralandı

İzmir'de asma iskele devrildi: 3 işçi yaralandı
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İzmir'in Balçova ilçesinde dış cephe iskelesinin yıkılması sonucu tadilat yapan üç kardeş işçi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı. Olayda yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde dış cephe iskelesinin yıkılması sonucu tadilat yapan kardeş 3 işçi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Korutürk Mahallesi Kardelen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Kardeş oldukları öğrenilen D.K., İ.K. ve V.K, asma iskele üzerinde apartmanın dış cephe onarımını yaptıkları sırada, iskele bilinmeyen nedenle devrildi. Kardeş olan 3 işçi, metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından 3 işçi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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