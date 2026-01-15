Haberler

6'ncı kattan düşen inşaat işçisi öldü

Güncelleme:
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, inşaatın 6. katından düşen 39 yaşındaki Murat Kaya yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, çalıştığı inşaattın 6'ncı katından düşen Murat Kaya (39) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Kaya, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından dengesini kaybedip 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
