Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir'e 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir'e 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı'ya yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı, toplam gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu kapsamında 1 kişinin daha yakalanması ile gözaltı sayısı 4'e çıktı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik çalışma yürüttü. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesindeki soruşturmanın; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüte üye olma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

SUÇLAMALAR VE İDDİALAR

Soruşturma kapsamında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman E.'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen bir inşaat firmasıyla ticari ilişkisi incelemeye alındı. İddialara göre; söz konusu firmanın Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bu durumun 'çıkar ilişkisi' ve 'usulsüz denetim mekanizması' yönünden değerlendirildiği öğrenildi.

ESKİ İZBETON GENEL MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

20 Mayıs sabah saatlerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında Süleyman E., bir inşaat firması yetkilisi Salih E. ve başka bir inşaat firmasının yetkilisi Muzaffer Ö., gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin S. de bir gün sonra gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı, 4'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli, bugün adliye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu'ndan ilk sözler! Kameralar önünde partililere söz verdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
Eskişehir Kültür Yolu lezzet noktalarında en çok çibörek tercih edildi

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin gözdesi çibörek oldu
Sezai Karakoç'un gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı

Türk edebiyatının güçlü ismiydi! Gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı
Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler

Çok büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama