İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir'e 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu kapsamında 1 kişinin daha yakalanması ile gözaltı sayısı 4'e çıktı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik çalışma yürüttü. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesindeki soruşturmanın; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüte üye olma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

SUÇLAMALAR VE İDDİALAR

Soruşturma kapsamında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman E.'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen bir inşaat firmasıyla ticari ilişkisi incelemeye alındı. İddialara göre; söz konusu firmanın Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bu durumun 'çıkar ilişkisi' ve 'usulsüz denetim mekanizması' yönünden değerlendirildiği öğrenildi.

ESKİ İZBETON GENEL MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

20 Mayıs sabah saatlerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında Süleyman E., bir inşaat firması yetkilisi Salih E. ve başka bir inşaat firmasının yetkilisi Muzaffer Ö., gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin S. de bir gün sonra gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı, 4'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli, bugün adliye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı