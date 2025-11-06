İzmir'de İhaleye Fesat Karıştırma İddiasıyla 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de, iki ihalede edimin ifasına fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı, yakalananların sayısı 5'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM A.Ş'de yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Konak Belediyesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair belediye memurunun şikayeti üzerine 2 farklı edimin ifasına fesat karıştırmak suçlarına yönelik başlatılan soruşturmalar birleştirilerek koordineli biçimde devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Giresun'da olduğu belirlenen ihalede yüklenici şirketin kanuni temsilcisi O.Ö de yakaladı. Soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Dün gözaltına alınanlardan M.O'nun dönemin İZTARIM A.Ş. Genel Müdürü ve şirketin ihale yetkilisi olduğu öğrenildi. Konak Belediyesinde görevli şüphelilerden ise K.B.K'nin AR-GE Müdürü ve ihale yetkilisi, D.K'nin belediye memuru, A.İ'nin de belediye işçisi olduğu belirtildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca iki ihalede edimin ifasına fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, dün eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli İzmir'de yakalanmış, diğer şüphelinin Erzincan'da olduğu, yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.