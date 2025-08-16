İzmir'de Hurda Deposunda Yangın, 4 Eve Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kadifekale semtinde bir hurda deposundaki elektrik sayacından çıkan yangın, bitişikteki 4 evin de alev almasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

1) İZMİR'DE HURDA DEPOSUNDA YANGIN; 4 EVE DE SIÇRADI

İZMİR'de bir hurda deposunda elektrik sayacından çıkan yangın, bitişikteki 4 eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Konak ilçesi Kadifekale semti 1 Kadriye Mahallesi 628 Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda, saat 12.30 sıralarında elektrik sayacından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm binayı sarıp, arka tarafındaki 4 eve de sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, bazı eşyalarını ve patlama ihtimaline karşı mutfak tüplerini dışarı çıkararak alevlerden kurtardı. Polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Vatandaşlar yanan evlerini endişeli şekilde izlerken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı

Yemek iptal edildi! Putin son ziyaretini bakın nereye yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.