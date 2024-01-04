İzmir'de HTŞ/FEC/ENC Terör Örgütleri ile Bağlantılı 5 Şüpheli Yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilere yönelik çalışma başlattı. HTŞ/FEC/ENC terör örgütleri ile bağlantılı olduğu belirlenen 5 Suriye uyruklu şüpheli, operasyonla yakalandı. Baskın sırasında yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, HTŞ/ENC/FEC terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik harekete geçti. Suriye uyruklu 5 şüpheli, sabah saatlerinde yapılan baskınla gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda da bulunan dijital materyallere el konuldu.