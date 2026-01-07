Kılık değiştirip ilçe ilçe kaçtı, hurda aracın bagajında yakalandı
İzmir'de hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan firari D.O., saklandığı hurda aracın bagajında yakalandı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan D.O., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İZMİR'de yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe gezen firari hükümlü D.O. (43), saklandığı hurda aracın bagajında yakalandı.
İzmir'de hakkında 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe gezdiği belirlenen D.O.'nun Karabağlar'da olduğu tespit edildi. D.O.'nun il dışına kaçağı bilgisine ulaşan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, D.O.'yu saklandığı hurda bir aracın bagajında yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.O., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.