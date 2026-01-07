Kılık değiştirip ilçe ilçe kaçtı, hurda aracın bagajında yakalandı

İZMİR'de yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe gezen firari hükümlü D.O. (43), saklandığı hurda aracın bagajında yakalandı.

İzmir'de hakkında 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için sürekli kılık değiştirip, ilçe ilçe gezdiği belirlenen D.O.'nun Karabağlar'da olduğu tespit edildi. D.O.'nun il dışına kaçağı bilgisine ulaşan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, D.O.'yu saklandığı hurda bir aracın bagajında yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.O., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.