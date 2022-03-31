İzmir'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

AA - Göksel Kayseri - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde 2 hırsızlık olayında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde 2 hırsızlık olayında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Güvendik Mahallesi Mavi Plaj Caddesi'nde bir kişinin cüzdanının çalınması ile Eski İzmir Yolu üzerindeki bir evden hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan yabancı uyruklu N.J. ile E.C, H.T, H.H. ve P.Ç. yakalandı.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AA / Göksel Kayseri - Güncel

İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title