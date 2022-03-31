İzmir'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde 2 hırsızlık olayında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Güvendik Mahallesi Mavi Plaj Caddesi'nde bir kişinin cüzdanının çalınması ile Eski İzmir Yolu üzerindeki bir evden hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan yabancı uyruklu N.J. ile E.C, H.T, H.H. ve P.Ç. yakalandı.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.