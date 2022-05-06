İZMİR'DE HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI - Haberler

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İZMİR'DE HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'de, baharın müjdecisi Hıdırellez yüzlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

İZMİR'de, baharın müjdecisi Hıdırellez yüzlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Roman vatandaşların yanı sıra çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği Hıdırellez şenliği son derece renkli geçti.

Konak ilçesi Tepecik İşçiler Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutladı. Roman vatandaşların yanı sıra birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Hıdrellez şenliğinde yakılan ateşin üstünden atlanıldı. Müzik eşliğinde oynayan vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Bereket ve bolluğun sembolü olan Hıdırellez kutlamalarında vatandaşlar dilek tuttu, baharın gelişini kutladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İşçiler Caddesi, Hıdırellez, Tepecik, Güncel, Haberler

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