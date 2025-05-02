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İzmir'de Hıdırellez Coşkusu 5 Mayıs'ta Başlıyor

İzmir'de Hıdırellez Coşkusu 5 Mayıs'ta Başlıyor
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Baharın müjdecisi Hıdırellez, 5 Mayıs'ta İzmir Kültürpark'ta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Konserler, Hıdırellez ateşi ve dans gösterileri ile dolu bir etkinlik programı planlandı.

(İZMİR) - Baharın müjdecisi Hıdırellez, 5 Mayıs'ta Kültürpark'ta birbirinden güzel etkinliklerle kutlanacak. 5 Mayıs saat 18.00'de konserler başlayan kutlamalarda 22.30'da Hıdırellez ateşi yakılacak.

İzmirliler, baharın başlangıcı ve doğanın uyanışı olarak kabul edilen Hıdırellez'i Kültürpark'ta kutlayacak. Hıdrellez etkinlikleri, 5 Mayıs'ta Kültürpark Çim Alan'da başlayacak. Lozan Kapısı bölümünde 18.00'de İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği konser verecek. Kaskatlı Havuz'da ise İzmir Sahne Çalışanları Derneği 65 Yaş Roman Müzisyenler konseri yine 18.00'de başlayacak.

Ana Sahne'de 19.00'da Çılgın Cemal, 20.00'de Tepecik Müzisyenler Derneği konseri var. 21.00'de Ümmiye & Türkiye Roman Orkestrası konseri eğlenceyi doruğa taşıyacak. 22.30'da ise Atlas Pavyonu yanında Hıdırellez ateşi yakılacak. Ateş etrafında Roman Ateşi Dans Grubu'nun performansı olacak.

Ayrıca Konak Ege Mahallesi'nde saat 21.00'de Romanstar Deniz, Bayındır Çırpı'da yine 21.00'de İzmirli Birol konser verecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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