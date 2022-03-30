İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama - Haberler

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İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

İZMİR'in 4 ilçesinde, önceki gün düzenlenen kaçak göçmen operasyonlarında organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'in 4 ilçesinde, önceki gün düzenlenen kaçak göçmen operasyonlarında organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerince; Urla, Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçelerinde 28 Mart tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 827 kaçak göçmen yakalanırken, 44 kaçak göçmen kurtarıldı, organizatör oldukları ileri sürülen 7 kişi de gözaltına alındı.Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve organizatör olduğu öne sürülen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

GÖÇ, Güncel, Haberler

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