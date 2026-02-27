İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında büyük çaplı hasar meydana geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.
1,5 SAATTE KONTROL ALTINDA ALINDI
İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Fabrikada büyük çaplı hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı