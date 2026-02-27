Haberler

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında büyük çaplı hasar meydana geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINDA ALINDI

İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Fabrikada büyük çaplı hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
