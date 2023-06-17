İzmir'de genç kadın kabloyla boğularak öldürüldü

İzmir'in Urla ilçesinde eşiyle pansiyonda kalan genç kadın, kabloyla boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, pansiyonda konaklayan Rıfat Y. (26) ile eşi Dudu Y'den (21) haber alamayan pansiyon görevlileri dün akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Dudu Y'nin odada hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının boynuna dolanan kabloyla boğulduğunu belirledi.

Genç kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim eden cenaze, Urla Çarşı Hoca Ali Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Şüpheli Konak'ta yakalandı

Polis ekipleri, kayıplara karışan ve karısını öldürmüş olduğu ileri sürülen Rıfat Y'yi, Konak ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelinin işleminin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada çiftin 8 ay önce evlendikleri, eşyalarını satıp bir süredir pansiyonda yaşadıkları öğrenildi. Bir restoranda çalıştığı belirtilen Rıfat Y'nin madde bağımlısı olduğu da öne sürüldü.