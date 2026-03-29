Seferihisar'da Midibüs Devrildi: 4 Sporcu Yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 4 sporcu hastaneye kaldırıldı.

İzmir 1. Amatör Ligi ekiplerinden Narlıdere Belediye Gençlik ve Spor futbol takımı oyuncularını taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Narlıdere Belediyesine ait, 35 EB 8702 plakalı midibüs, Mersinalanı Mahallesi'ndeki Şehit Osman Koç Stadı'na giriş yaptığı sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4 futbolcu yaralandı.

Seferihisar Necat Hepkon ve Menderes devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.