İzmir'de Freni Patlayan Tır Karşı Şeride Geçti: 3 Ölü, 7 Yaralı

(İZMİR) – İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan tırın karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.21 sıralarında Erzene Mahallesi Topçu Tugayı önünde meydana geldi. Manisa yönünden gelen tır, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı şeritte seyreden araçlara çarptı. Kazaya aralarında polis aracının da bulunduğu çok sayıda araç karıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk ambulansın olay yerine saat 16.30'da ulaştığı, bölgeye 6 ambulans ile 18 sağlık personelinin görevlendirildiği öğrenildi.

Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

