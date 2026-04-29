Haberler

İzmir'de Freni Patlayan Tır Karşı Şeride Geçti: 3 Ölü, 7 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in Bornova ilçesinde freni patlayan tırın karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

(İZMİR) – İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan tırın karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.21 sıralarında Erzene Mahallesi Topçu Tugayı önünde meydana geldi. Manisa yönünden gelen tır, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı şeritte seyreden araçlara çarptı. Kazaya aralarında polis aracının da bulunduğu çok sayıda araç karıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk ambulansın olay yerine saat 16.30'da ulaştığı, bölgeye 6 ambulans ile 18 sağlık personelinin görevlendirildiği öğrenildi.

Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: ANKA
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek

Trump, piyasaların en son duymak istediği açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı belli gibi

İşte Milyonlarca taraftarın hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı

MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin kod adı

MİT "çok gizli" Humeyni belgesini paylaştı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı