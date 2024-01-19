İzmir'de Firari Hükümlüler Yakalandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde cezaevinden firar eden, biri cinayetten diğeri ise çok sayıda hırsızlık suçlarından hükümlü 2 firari, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Kaçmaya çalıştıkları sırada polise tabanca doğrultan iki firari hükümlünün yapılan uyarılar sonrasında silahlarını attıkları öğrenildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği, 'Kasten Öldürme' suçu başta olmak üzere 32 suç kaydı bulunan A.Y. (34) ile çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan B.Ç.'nin (28) cezaevinden firar ettiği ve Bayraklı'daki bir adreste saklandıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, firari hükümlülerin 1620/5 sokaktaki bir adreste saklandığını tespit etti. Koordineli bir şekilde adrese yaklaşan polis, operasyon düğmesine bastı. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden iki firari evin arka kapısından kaçmaya çalıştı. Polis ile karşı karşıya gelen iki firari hükümlü, polis ekiplerine tabanca doğrulttu. Polisin uyarısı üzerine tabancalarını bırakan firari hükümlüler A.Y. ile B.Ç., gözaltına alınmamak için direndi. Gözaltına alınan 2 cezaevi firarisi hükümlüler, emniyete götürüldü. Öte yandan, şüphelilerden 2 tabanca, bıçak, uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan kontrollerde, A.Y.'nin hakkında kesinleşmiş 27 yıl 7 ay, B.Ç.'nin ise 11 yıl 6 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan A.Y. ile B.Ç. cezaevine teslim edildi.