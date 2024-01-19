Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Bayraklı ilçesinde cezaevinden firar eden 2 hükümlü, saklandıkları evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Firarilerin polise tabanca doğrulttuğu ancak silahlarını attığı belirtildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde cezaevinden firar eden, biri cinayetten diğeri ise çok sayıda hırsızlık suçlarından hükümlü 2 firari, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Kaçmaya çalıştıkları sırada polise tabanca doğrultan iki firari hükümlünün yapılan uyarılar sonrasında silahlarını attıkları öğrenildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği, 'Kasten Öldürme' suçu başta olmak üzere 32 suç kaydı bulunan A.Y. (34) ile çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan B.Ç.'nin (28) cezaevinden firar ettiği ve Bayraklı'daki bir adreste saklandıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, firari hükümlülerin 1620/5 sokaktaki bir adreste saklandığını tespit etti. Koordineli bir şekilde adrese yaklaşan polis, operasyon düğmesine bastı. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden iki firari evin arka kapısından kaçmaya çalıştı. Polis ile karşı karşıya gelen iki firari hükümlü, polis ekiplerine tabanca doğrulttu. Polisin uyarısı üzerine tabancalarını bırakan firari hükümlüler A.Y. ile B.Ç., gözaltına alınmamak için direndi. Gözaltına alınan 2 cezaevi firarisi hükümlüler, emniyete götürüldü. Öte yandan, şüphelilerden 2 tabanca, bıçak, uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan kontrollerde, A.Y.'nin hakkında kesinleşmiş 27 yıl 7 ay, B.Ç.'nin ise 11 yıl 6 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan A.Y. ile B.Ç. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20-21 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 20-21 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Apo öldü mü, Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti Görkem kim, gerçekte kim? 20-21 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti Alev ayrıldı mı, diziden ayrıldı mı? 20-21 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20-21 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20-21 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Uzaya giden ilk Türk ne zaman dönecek? 20-21 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 22 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mide ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir? Mide ağrısına ne iyi gelir? Ankara'da taksi indi bindi ücreti ne kadar? 2024 zamlı Ankara taksi indi bindi ücreti!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title