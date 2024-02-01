İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

İZMİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, örgüt üyesi 9 kişi ile örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında beyan bulunan, ByLock kullandıkları ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen 18 şüpheli belirlendi. Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheliden 23'ü yakalandı. 4 şüphelinin, operasyondan kısa bir süre önce yurt dışına çıktıkları belirlendi.