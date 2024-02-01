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İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

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İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Operasyonda örgüt üyesi 9 kişi ile ByLock kullanan ve isimleri ByLock içeriklerinde geçen 18 şüpheli belirlendi. 27 şüpheliden 23'ü yakalanırken, 4 şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

İZMİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, örgüt üyesi 9 kişi ile örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında beyan bulunan, ByLock kullandıkları ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen 18 şüpheli belirlendi. Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheliden 23'ü yakalandı. 4 şüphelinin, operasyondan kısa bir süre önce yurt dışına çıktıkları belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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