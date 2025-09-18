Haberler

İzmir'de FETÖ Operasyonunda 3 Tutuklama

Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri için ise ev hapsi kararı verildi. Gözaltı kararı olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri hakkında ise "ev hapsi" kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri hakkında ise "ev hapsi" kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve dijital materyallerde kayıt olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında emekli ve ihraç edilmiş polisler ile aktif öğretmen ve sivillerin olduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

