İzmir'de fabrikada göğsüne demir parça isabet eden işçi öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde çalıştığı fabrikada göğsüne demir parça isabet eden işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çoraklar Mahallesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında yaklaşık iki yıldır çalışan Azat Öztürk (29), pres makinesinde yaptığı düzeltme işlemi sırasında fırlayan demir parçanın göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Öztürk, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.