İzmir'de Evdeki Yangın Çevredeki Evleri Tehdit Ediyor

İzmir'in Konak ilçesinde Kadriye Mahallesi'nde bir evde başlayan yangın, çevredeki iki eve sıçradı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahale ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçradı.

1. Kadriye Mahallesi 628. Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde hurdaların depolandığı bölümde çıktığı değerlendirilen yangın çevredeki 2 eve sıçradı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
